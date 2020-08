Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pour ce dossier chaud, Galtier est enfin fixé !

Publié le 24 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Au coeur de l’actualité du LOSC, le dossier Gabriel devrait connaître son dénouement ce lundi puisque le Brésilien va se rendre à Londres our signer son contrat avec Arsenal.

Depuis de longs mois, l’avenir de Gabriel fait couler beaucoup d’encre. En effet, le défenseur central de 22 ans a impressionné en Ligue 1 et lors de la phase de poules de Ligue des champions cette saison et aurait attisé les convoitises de bien des clubs tels que le Napoli, Chelsea, Everton, Manchester United, Arsenal ou encore le PSG. Le10sport.com vous révélait en exclusivité en février dernier que Leonardo pensait à lui pour la succession de Thiago Silva. Mais après des semaines de spéculations et d’incertitudes, Gabriel aurait trouvé son nouveau club.

Gabriel pour cinq saisons à Arsenal