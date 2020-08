Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a les idées claires pour Luis Suarez !

Publié le 23 août 2020 à 16h45 par La rédaction

Récemment nommé à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman ne compterait pas sur Luis Suarez et devrait partir cet été malgré son souhait de rester au club.

Après six saisons au FC Barcelone, Luis Suarez pourrait bien vivre ses derniers moments en tant que Blaugrana , alors qu’il n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman. En fin de contrat en 2021, l’international uruguayen ne sera pas prolongé par les dirigeants catalans, qui souhaitent ainsi s’en séparer cet été. Toujours très attaché au club, le principal intéressé a déclaré ce samedi, lors d’une interview pour El Pais , qu’il était toutefois prêt à être remplaçant pour rester du côté du Camp Nou la saison prochaine. Cependant, le Barça n’aurait pas les mêmes plans pour l'avenir de Suarez.

Le Barça ne compte plus sur Luis Suarez