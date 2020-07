Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un coup de tonnerre à la Pépé dans le dossier Osimhen ?

Publié le 11 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

Face à l’incertitude de Victor Osimhen qui s’est accordé une phase de réflexion concernant un possible transfert vers Naples, le club italien aurait pris une grosse décision concernant l’issue du dossier.

Révélé en exclusivité par le10sport.com, Victor Osimhen devrait s’engager avec le Napoli contre un chèque de 80M€ où un contrat de 5 ans l’attend là-bas. De bon augure pour le LOSC qui a besoin de vendre pour 150M€ afin de rééquilibrer ses comptes avant de passer devant le gendarme financier du football français, la DNCG. Une opération sur le point de se boucler qui ne manquerait plus que l’accord du joueur qui aurait décidé de s’accorder une phase de réflexion. En effet, le joueur et son entourage ont pris cette décision par rapport à de nombreux facteurs importants à leurs yeux comme la question du racisme en Italie. Face à ce choix, Naples s'impatienterait et la direction du club italien aurait soumis un ultimatum à Victor Osimhen...

Naples craint un nouveau cas Pépé et fixe un ultimatum à Osimhen