Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Marc Ingla justifie un choix fort du mercato hivernal !

Publié le 3 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Nicolas Gaitan a été présenté ce lundi par le LOSC. L’occasion pour Marc Ingla de se féliciter du mercato réalisé par les Dogues.

Nico Gaitan est arrivé au LOSC le dernier jour du mercato hivernal. Le milieu de terrain argentin de 31 ans arrive libre de la MLS et sera inévitablement un renfort de poids pour le LOSC par son talent mais surtout son expérience. Avant de découvrir l’Amérique, Gaitan avait joué 6 saisons au Benfica et 2 à l’Atletico Madrid. Et Marc Ingla, le directeur général des Dogues , se félicite de ce joli coup réalisé sur le marché.

« On recrute un talent pur »