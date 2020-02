Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Luis Campos sort du silence pour son avenir...

Publié le 7 février 2020 à 20h30 par A.D.

Choisi par Gérard Lopez pour prendre les manettes de la direction sportive du LOSC, Luis Campos ne se voit pas faire ses valises dans l’immédiat.

Luis Campos veut s’inscrire sur la durée avec le LOSC. Propriétaire et président des Dogues , Gérard Lopez a choisi de faire confiance au Portugais pour sa direction sportive. Depuis son arrivée, l’ancien adjoint de José Mourinho a réalisé plusieurs bons coups à Lille, notamment avec les arrivées de Victor Osimhen, Renato Sanches et Nicolas Gaitan dernièrement. Interrogé sur son avenir, Luis Campos a expliqué qu’il n’était pas le moment pour lui de prendre le large.

«Je me sens très bien dans le projet Lille»