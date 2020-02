Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Olivier Létang sort du silence après son départ de Rennes !

Publié le 7 février 2020 à 16h50 par La rédaction

Alors que le Stade Rennais a annoncé par le biais d’un communiqué le départ d’Olivier Létang de la présidence éxécutive du club, le désormais ex-dirigeant breton a pris la parole.