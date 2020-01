Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez ouvre la porte à une grosse vente !

Publié le 11 janvier 2020 à 13h18 par La rédaction

Interrogé sur le mercato d’hiver, Gérard Lopez assure que si une grosse offre arrive, le LOSC sera obligé d’y réfléchir.