Mercato - LOSC : Lopez confirme le départ de Gabriel !

Publié le 15 août 2020 à 13h40 par T.M.

Après Victor Osimhen, c’est Gabriel qui va prochainement quitter le LOSC. Ce samedi, Gérard Lopez a confirmé la tendance pour le Brésilien.