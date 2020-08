Foot - Mercato

Mercato - LOSC : Lille réagit aux sanctions de l’UEFA !

Publié le 7 août 2020 à 20h03 par La rédaction mis à jour le 7 août 2020 à 20h07

Particulièrement dépensier sur le marché des transferts, le LOSC a néanmoins été épinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier qui lui a infligé de nombreuses mesures à son encontre.