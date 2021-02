Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Luis Campos à l'origine d'un énorme coup à 27M€ !

Publié le 7 février 2021 à 9h15 par La rédaction

Convoité l’été dernier après une bonne saison avec La Gantoise, Jonathan David a finalement débarqué au LOSC pour renforcer l’attaque lilloise. S’il aurait pu choisir le Borussia Mönchengladbach, le Canadien a tenu à justifier son choix de signer au LOSC.

Arrivé cet été en provenance de La Gantoise pour 27M€, Jonathan David a pour l’instant du mal à retrouver son vrai niveau au sein de l’attaque du LOSC. S’il est titulaire dans l’effectif de Christophe Galtier à côté d’un Yusuf Yazici en très grande forme cette saison (13 buts et 4 passes décisives en 26 rencontres toutes compétitions confondues), David n’apporte pas l’efficacité escomptée, après une fabuleuse saison en Belgique (23 buts et 10 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues). L’attaquant lillois était d’ailleurs convoité cet été, notamment pour le Borussia Mönchengladbach. Mais le Canadien a finalement choisi le LOSC, avec Luis Campos comme facteur déterminant.

«Son projet m’a plu. Celui d’une équipe très jeune, avec beaucoup d’ambition, la Coupe d’Europe»