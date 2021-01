Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Jonathan David, un bon choix pour Christophe Galtier ?

Publié le 2 janvier 2021 à 3h00 par T.M.

Ayant vendu Victor Osimhen à prix d’or à Naples, le LOSC a dû pallier le départ de son attaquant nigérian. Pour cela, les Dogues sont partis chercher Jonathan David en Belgique. Alors que les Lillois ont sorti leur chéquier pour le Canadien, cet investissement suscite toutefois certaines questions…

A l’été 2019, le LOSC avait flairé le bon coup en allant piocher à Charleroi avec Victor Osimhen. Le Nigérian n’aura alors pas mis longtemps avant de trouver ses marques. Enchainant les buts, l’attaquant a fait forte impression et s’est ouvert les portes de plus grands clubs en Europe. Un an seulement après son arrivée au LOSC, Osimhen a rejoint Naples contre 80M€. Une énorme affaire pour les Dogues, qui ont toutefois dû pallier cette perte. Et encore une fois, c’est en Belgique qu’ils sont partis piocher avec Jonathan David, recruté pour 30M€ à La Gantoise.

Des interrogations, mais il y a de l’espoir ?

Arrivé avec le statut de joueur le plus cher de l’histoire du LOSC, Jonathan David était forcément très attendu. Et force est de constater que pour le moment, le Canadien est très loin d’être à la hauteur. En effet, il aura fallu attendre le 22 novembre dernier pour assister au premier but de Jonathan David sous ses nouvelles couleurs. Totalisant désormais désormais que 2 réalisations, le protégé de Christophe Galtier s’est ainsi retrouvé au coeur des interrogations à cause de cette longue période sans but. Malgré tout, l’entraîneur du LOSC n’a jamais lâché Jonathan David, réaffirmant toujours son soutien en public. D’ailleurs, pour l’attaquant de 20 ans, il y a tout de même quelques bons points. En difficulté devant les buts, le Canadien ne rechigne toutefois pas à l’effort, ne comptant pas ses courses pour le bien de l’équipe. De bon augure donc pour la suite de la saison ?