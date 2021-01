Foot - Mercato

Mercato : Pogba, Upamecano… L’heure du grand ménage a sonné à Manchester !

Publié le 2 janvier 2021 à 1h30 par Th.B.

Bien que Manchester United ait déjà bien recruté lors du dernier mercato estival, les Red Devils devraient profiter de la session hivernale des transferts afin d’apporter quelques mises à l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer.

Donny Van de Beek, Alex Telles, Edinson Cavani… Une chose est certaine, Manchester United ne s’est pas fait discret lors du dernier mercato estival. Pendant de longues semaines, le club mancunien aurait été dans le coup afin de recruter Jadon Sancho, en vain. Mais cela pourrait simplement n’être que partie remise pour… le mois de janvier ! En effet, selon ESPN , Manchester United serait bien déterminé à investir sur le marché pendant cette période hivernale des transferts, malgré les incertitudes économiques autour du Covid-19. Jadon Sancho serait toujours une piste concrète de l’équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Mais pas seulement.

Sancho et Upamecano IN, Pogba OUT ?