Mercato - LOSC : Ikoné reçoit un message fort dans le vestiaire !

Publié le 16 décembre 2021 à 21h20 par La rédaction

Annoncé proche de la Fiorentina, Jonathan Ikoné pourrait le LOSC cet hiver. Mais José Fonte espère que son coéquipier restera à Lille.