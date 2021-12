Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gourvennec annonce la couleur pour la succession d’Ikoné !

Publié le 23 décembre 2021 à 15h08 par La rédaction mis à jour le 23 décembre 2021 à 15h09

Jonathan Ikoné en partance pour la Fiorentina, Jocelyn Gourvennec attend que son futur ex-joueur soit remplacé au LOSC.