Mercato - LOSC : Gourvennec annonce la couleur pour Hatem Ben Arfa !

Publié le 16 janvier 2022 à 9h00 par T.M.

Actuellement sans club, Hatem Ben Arfa ne devrait pas le rester encore longtemps lui qui est annoncé proche du LOSC. Jocelyn Gourvennec s’est d’ailleurs prononcé sur ce dossier.

Parti des Girondins de Bordeaux à la fin de la saison, Hatem Ben Arfa n’avait ensuite pas réussi à retrouver un club. L’international français n’a donc pas joué durant la première partie de saison. Mais en ce mois de janvier, Ben Arfa pourrait reprendre du service et pour cela, il pourrait découvrir un nouveau club. Après l’OL, l’OM, l’OGC Nice, le PSG, Rennes et Bordeaux, le joueur de 34 ans est tout proche de s’engager avec le LOSC, qui veut en faire le remplaçant de Yusuf Yazici.

« Il peut nous amener de la justesse, de la précision et de l’efficacité »