Mercato - LOSC : Galtier interpelle Lopez pour Campos !

Publié le 28 novembre 2020 à 17h45 par A.M.

De nouveau interrogé sur la situation de Luis Campos, Christophe Galtier avoue qu'il espère que Gérard Lopez a pris les choses en mains.

Depuis plusieurs semaines, la situation de Luis Campos au LOSC interpelle. Et pour cause, le conseiller du président Lopez, en charge du recrutement et dont l'importance dans le projet des Dogues n'est plus à prouver, serait sur le départ suite à son conflit avec Marc Ingla. Toutefois, le directeur général du LOSC a démissionné de son poste, ce qui pourrait permettre à Luis Campos de revoir ses plans. C'est en tout cas ce qu'espère Christophe Galtier qui admet ne pas savoir si Gérard Lopez échange avec le dirigeant portugais.

«Je suppose qu’il y a des échanges, je l’espère, entre mon président et Luis»