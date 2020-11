Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier, Ingla... Lopez prévoit un énorme projet pour convaincre Campos !

Publié le 21 novembre 2020 à 15h30 par La rédaction

Présent au côté de Gérard Lopez depuis le rachat du LOSC en janvier 2017, Marc Ingla a présenté sa démission ce vendredi en raison notamment de son conflit avec Luis Campos. Toutefois, Gérard Lopez aurait la situation bien en main...

Ce vendredi, Mohamed Bouhafsi annonçait la démission de Marc Ingla de son poste de directeur général du LOSC, près de quatre ans après son arrivée dans le nord de la France, au moment du rachat du LOSC par Gérard Lopez en janvier 2017. En conflit permanent avec Luis Campos, la relation entre les deux hommes aurait atteint un point de non retour ces derniers mois, après un mercato estival qui n'aurait pas été au goût de Luis Campos, notamment en ce qui concerne la prolongation de contrat de Loïc Remy. Le départ de l'attaquant de 33 ans aurait en effet fait débat en interne, Luis Campos souhaitant le conserver, contrairement à Marc Ingla, qui n'a pas souhaité répondre aux demandes de l'ancien international français. Alors que Luis Campos serait absent depuis plusieurs mois, Marc Ingla aurait ainsi décidé de démissionner, décision acceptée par Gérard Lopez, qui aurait un plan de grande envergure avec le LOSC, et Luis Campos... « J'ai vu l'information concernant Marc (Ingla). Je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas au courant. Quand je parle de trois, en aucun cas je n'essaie d'occulter Marc Ingla. Je dis trois car les deux personnes avec qui je travaille, c'est le président et Luis Campos. En aucun cas je ne voulais mettre de côté Marc Ingla », confiait à ce sujet Christophe Galtier.

Un rôle élargi pour convaincre Luis Campos ?