Mercato - LOSC : Lopez, Létang... Galtier fait une très grosse annonce sur son avenir !

Publié le 16 décembre 2020 à 20h15 par D.M.

En marge du match face à Dijon, Christophe Galtier s’est prononcé sur le départ de Gérard Lopez et sur son avenir au LOSC.

Arrivé en janvier 2017 dans le Nord de la France, Gérard Lopez s’apprête à quitter la présidence du LOSC. Comme annoncé par le 10 Sport ce mercredi, le principal fond d’investissements lillois, Elliott, aurait demandé au dirigent de se séparer de cinq joueurs lors du dernier mercato estival afin de rééquilibrer les comptes et se refaire une santé au niveau financier. Même si le LOSC s’est séparé cet été de Victor Osimhen et de Gabriel, l’hispano-luxembourgeois n’est pas parvenu à répondre aux demandes d’Elliott. Ainsi, Gérard Lopez, poussé vers la sortie, devrait céder ses parts. Merlyn Partners SCSp devrait prendre les commandes du LOSC et placer à sa tête Olivier Létang.

« Si je suis bien accroché sur le banc du LOSC ? Oui »