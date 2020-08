Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Tout se confirme dans ce dossier chaud de Lopez !

Publié le 16 août 2020 à 18h45 par La rédaction

Le départ de Gabriel, confirmé par Gérard Lopez ces derniers jours, est sur le point de se conclure. La décision revient au joueur, qui a le choix entre deux clubs.

Après Victor Osimhen, le LOSC est sur le point de conclure sa seconde grosse vente estivale avec celle de Gabriel. Auteur d’une saison solide du côté du Stade Pierre Mauroy, le jeune défenseur a la côte sur le marché des transferts et va quitter le LOSC cet été, comme confirmé par le président Gérard Lopez. Les Dogues ont d’ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne de Sven Botman, récemment arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam. Comme nous vous l’annoncions en exclusivité ce 15 aout, une bataille finale va avoir lieu entre deux clubs pour s’attacher les services du joueur lillois, avec d'un côté Arsenal et de l'autre le Napoli.

Gabriel a le choix entre Naples et Arsenal