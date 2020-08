Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Botman justifie son choix !

Publié le 1 août 2020 à 15h52 par La rédaction mis à jour le 1 août 2020 à 15h53

Le LOSC a enregistré l’arrivée de Sven Botman qui évoluait à l’Ajax. Le défenseur central a justifié son choix de rejoindre le club lillois.