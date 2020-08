Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Après Osimhen, une vente à 25M€ actée ?

Publié le 18 août 2020 à 13h45 par Th.B.

Gros dossier de ce mercato estival en France, Gabriel devrait suivre les traces de Victor Osimhen en quittant le LOSC dans les prochains jours. Un accord avec Arsenal aurait d’ailleurs été trouvé pour le défenseur brésilien.

Gabriel, 22 ans, devrait se lancer un nouveau challenge dans les prochains jours après une saison pleine où il a bénéficié d’un statut important au LOSC. En effet, le club lillois disposait jusqu’ici de plusieurs offres pour le défenseur brésilien. Outre le Napoli ou encore Everton, Arsenal et Manchester United étaient de réelles possibilités pour Gabriel. Président du LOSC, Gérard Lopez faisait récemment passer ce message à la BBC . « Gabriel est jeune, très puissant, il est actuellement l’un des deux centraux qui dominent le plus en Ligue 1. La façon dont nous travaillons est très simple. Nous lui expliquons à lui et son entourage ce que nous recherchons et une fois que nous avons les offres, le choix lui revient, comme nous avons fait avec Pépé et Osimhen. Nous sommes là actuellement, nous lui avons dit : « Tu vas probablement devoir prendre une décision, mais nous te mettons pas la pression ». Je pense qu’il va le faire au maximum la semaine prochaine. Il part, nous avons donné notre accord pour cela » . Et cette décision serait déjà prise. À moins d’un énorme revirement de situation, Gabriel devrait porter la tunique des Gunners la saison prochaine.

Un accord pour le transfert de Gabriel à Arsenal