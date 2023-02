Mercato : L’OM y croit, le «grantatakan» est trouvé

Thibault Morlain

Depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt à l’OM, la quête du « grantatakan » fait énormément parler sur la Canebière. Le club phocéen a alors multiplié les recrutements de buteurs sans pour autant arriver à ses fins. Et si cette recherche était enfin terminée ? Cet hiver, l’OM a recruté Vitinha et Javier Ribalta croit énormément en lui.

Du côté de l’OM, on a profité du mercato hivernal pour apporter des retouches à l’effectif d’Igor Tudor. Des joueurs ont été recrutés et ça a été de très jolis coups pour Pablo Longoria. Vitinha est notamment arrivé en provenance de Braga, devenant le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, lui qui a été acheté pour 32M€.

« Un bon numéro 9 pour l’avenir »

L’OM a donc sorti le chéquier pour recruter Vitinha. Le Portugais est ainsi venu répondre aux besoin du club phocéen en attaque. A-t-il également mis un terme à la recherche du « grantatakan » ? Javier Ribalta l’espère bien. Pour Téléfoot , le directeur du football de l’OM a avoué à propos de Vitinha : « On est sûr d’avoir recruté un bon numéro 9 pour l’avenir ».

« On doit tous être patient »