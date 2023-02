Ils ne voulaient pas d’un transfert, l’OM a su les faire craquer

Axel Cornic

Cet hiver l’Olympique de Marseille a frappé très fort, avec un transfert record pulvérisant les opérations Dimitri Payet ou encore Kevin Strootman. Grand espoir du football portugais, Vitinha a couté pas moins de 32M€ à l’OM et est destiné à devenir un joueur important pour Igor Tudor. Pourtant, du côté de Braga on aurait bien aimé le garder.

Arkadiusz Milik parti et le pari Luis Suarez manqué, l’OM avait besoin d’un attaquant de pointe cet hiver. Chose faite avec Vitinha, qui a fait des débuts timides en France, mais dont le transfert record est rentré dans l'histoire du club phocéen.

Un transfert record pour l’OM

Avant le jeune portugais, l’OM n’avait jamais dépassé les 30M€ sur le marché des transferts et le précédent record appartenait à Dimitri Payet, revenu de West Ham pour 29M€. Juste derrière on retrouve Kevin Strootman et ses 25M€, ainsi que Gerson, payé un peu plus de 20M€ en juillet 2021.

Braga aurait bien aimé garder Vitinha, mais...