Mercato : L'OM va perdre six joueurs ?

Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné ne sont plus en odeur de sainteté à l'OM. En effet, ces six joueurs ont été envoyés en pro 2, au sein du groupe de Romain Ferrier. La plupart de ces éléments de l'effectif de l'OM étant sur le départ.

D'après les indiscrétions de Foot Mercato, les joueurs de l'OM vont reprendre les entrainements collectifs en début de semaine. Toutefois, ils ne seront pas au complet pour la préparation estivale.

OM : Six joueurs écartés, avant leur départ ? A en croire Foot Mercato, Roberto De Zerbi et les hautes sphères de l'OM préparent déjà les grandes lignes de l'effectif du club pour la saison prochaine. Ayant identifié plusieurs indésirables, les têtes pensantes marseillaises auraient pris une décision radicale.