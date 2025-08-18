Mercato : L’OM tout proche de recruter un gros défenseur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM entre 2017 et 2019, Adil Rami aurait pu porter la tunique du club phocéen beaucoup plus tôt dans sa carrière. En effet, alors qu'il évoluait au LOSC en 2009, l'international français avait déjà été approché par la direction de l'OM, mais son transfert avait finalement capoté à la dernière minute comme le dévoile Rami.

Alors qu'il a fait partie des premières recrues majeures de l'ère McCourt à l'OM en 2017, Adil Rami avait déjà été contacté huit ans auparavant par la direction précédente au sein du club marseillais. L'ancien défenseur central de l'équipe de France évoluait à cette époque-là encore au LOSC, deux ans avant le titre de champion de France qui allait tout changer pour la suite de sa carrière. Dans les colonnes de L'EQUIPE, Rami évoque ses deux ratés majeurs sur le marché des transferts, et notamment donc l'OM en 2009.

Le Real Madrid voulait Rami « Ma première saison à Valence était incroyable. Quatre ou cinq buts (6, toutes compétitions confondues), j'étais énervé comme jamais et j'avais été le joueur le plus utilisé en Europe. Le Real Madrid était venu discuter pour mon transfert. Je n'étais pas au courant au début et quand on m'en a parlé, j'étais grave content. Mais Valence a dit : "Pas cette année." C'était im-po-ssible pour le club. Ils ont dit : "Encore un an et là, on négocie." », confie Adil Rami, qui aurait donc pu signer au Real Madrid.