Mercato : «L’OM touche au but», c’est imminent pour le prochain entraîneur ?

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Porto, Sergio Conceiçao est le choix numéro un de Pablo Longoria pour s'installer sur le banc de l'OM. En coulisses, le président du marseillais travaille de manière intensive sur ce dossier, dans l'espoir d'obtenir un accord de la part du technicien portugais.

L'OM a déjà contacté de nombreux entraîneurs ces dernières semaines. En quête d'un successeur à Jean-Louis Gasset, le club phocéen a, dans un premier temps, sondé Paulo Fonseca, qui a, depuis, donné son accord au Milan AC. Mais comme annoncé par Mohamed Toubache-Ter, l'ancien coach du LOSC n'a jamais été la priorité de Pablo Longoria. « Le choix numéro un de l’OM a toujours été Conceiçao. L’instabilité interne à Porto avec les élections a poussé l’OM à se pencher sur Fonseca » a-t-il confié lors d'un Space sur X.

L'OM insiste pour Conceiçao

Après le refus de Fonseca, l'OM a passé la seconde dans ce dossier Sergio Conceiçao. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, Pablo Longoria s'est rendu au Portugal au cours du mois de mai dans l'espoir d'obtenir l'accord du technicien, qui vient tout juste de résilier son contrat avec le FC Porto. Il aurait effectué un second voyage afin de rencontrer son agent Jorge Mendes. Et à en croire Mohamed Toubache-Ter, les efforts du responsable espagnol seraient sur le point de payer.

« Les discussions sont intenses »