EXCLU - Mercato - Rennes : Le FC Séville s’intéresse à Bourigeaud !

Incontournable pièce maîtresse du Stade rennais, Benjamin Bourigeaud est en pleine réflexion sur son avenir. A 30 ans, le milieu de terrain est surveillé par de nombreux clubs étrangers depuis deux saisons. Selon nos informations, le dernier en date s’appelle FC Séville…

Au sortir de la meilleure saison de sa carrière, en 2021-2022, Benjamin Bourigeaud a longtemps été un dossier chaud du mercato rennais. Comme révélé par le10sport.com à l’époque, des clubs comme Naples, l’AS Rome et la Lazio Rome se disputaient la signature du Français. Finalement, Bourigeaud a opté pour une prolongation de contrat. Un bail qui court jusqu’en juin 2026 et autour duquel le cadre breton réfléchit de plus en plus. Comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter sur X (Twitter), Benjamin Bourigeaud s'interroge en effet sur son avenir à Rennes.

L’heure d’un départ à l’étranger ?

Après un nouvel exercice réussi sous les couleurs du Stade rennais (44 matchs, 15 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues), Benjamin Bourigeaud mène une nouvelle réflexion autour de son avenir. Avec ses proches, la question d’un départ à l’étranger anime les conversations depuis plusieurs semaines. Et d’autant plus après les coups de téléphone récemment reçus, en provenance d’Espagne, pour prendre des renseignements très concrets.

Le FC Séville frappe à sa porte