Mercato : L'OM tire le gros lot, la grande révélation

Pierrick Levallet

Libéré de son contrat à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Le buteur de 34 ans s'est engagé avec l'OM cet été. Et l'international gabonais s'est lâché sur les raisons de son choix. L'ancien attaquant d'Arsenal se dit très heureux d'avoir rejoint les rangs de Marcelino lors de ce mercato estival.

L’OM tient peut-être enfin son « grantatakan ». Avec le départ d’Alexis Sanchez, le club phocéen s’est attaché les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea, l’international gabonais s’est engagé avec la formation olympienne. L’attaquant de 34 ans va retrouver la Ligue 1 après avoir quitté l’ASSE en 2013 pour rejoindre le Borussia Dortmund. Et il n’a pas caché sa joie de rejoindre les rangs de Marcelino à l’OM après ses passages à Arsenal, au FC Barcelone et à Chelsea.

OM : Le terrible calvaire d’Aubameyang https://t.co/naQz3d8GgW pic.twitter.com/nrdb6pU2No — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

«Je suis super content»

« Mon premier sentiment en arrivant à l’OM ? Super content, super content et fier. J’avais hâte que cela se fasse et j’ai été très bien accueilli, donc je suis super content » a confié Pierre-Emerick Aubameyang dans un entretien accordé à OM TV . Le nouveau buteur de l’OM s’est ensuite confié sur son choix de s’engager avec le club phocéen plutôt qu’un autre.

«Pourquoi l’OM ? Parce que c’est Marseille, tout simplement»