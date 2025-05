Mercato : L’OM s’est planté, De Zerbi passe aux aveux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit un adepte du 4-3-3 ou du 4-2-3-1, Roberto De Zerbi a la plupart du temps fait jouer l’OM en 3-4-3 cette saison. Un choix qu’il met sur le compte des caractéristiques des joueurs à sa disposition. Le technicien italien estime qu’il n’a pas forcément les joueurs qu'il faut pour jouer dans un de ses systèmes préférentiels.

Pour la première fois depuis le mois de novembre, Roberto De Zerbi a changé de système dimanche dernier lors de la réception de Brest (4-1). L’entraîneur de l’OM a aligné un 4-3-3, un système qu’il préfère en comparaison avec le 3-4-3 qu’il a utilisé la majeure partie de la saison.

« Pour l'OM de cette saison, le meilleur système reste celui avec une défense à trois »

« Pour l'OM de cette saison, le meilleur système reste celui avec une défense à trois et deux milieux. On a changé contre Brest, on peut faire les deux. Mais je reste convaincu que pour ces joueurs, c'est le meilleur système », a expliqué Roberto De Zerbi ce samedi en conférence de presse.

« Ce qui est important, c'est de respecter les caractéristiques de ses propres joueurs »

Même si ce système n’est pas celui qu’il préfère. « Moi, Roberto, en tant que coach, je préfère ce système avec deux ailiers larges, des latéraux qui vont vraiment vers l'avant et deux centraux. Mais ce qui est important, c'est de respecter les caractéristiques de ses propres joueurs. Un entraîneur est peu intelligent s'il ne respecte pas ça », a ajouté Roberto De Zerbi.