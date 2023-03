Mercato : L’OM se rattrape de son erreur, il exulte

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir tenté de recruter Ruslan Malinovskyi lors du dernier mercato estival, l’OM n’a pas mis cette piste totalement de côté. Pablo Longoria est revenu à la charge cet hiver et l’international ukrainien a fini par signer. Un transfert qui réjouit Jordan Veretout, conscient que Malinovskyi va « beaucoup apporter ».

L’été dernier, l’OM voulait se renforcer offensivement. Alexis Sanchez est arrivé mais Pablo Longoria souhaitait également un joueur capable d’évoluer derrière l’attaquant, ce qui explique le retour d’Amine Harit. Mais avant de boucler l’arrivée du Marocain, l’OM s’est penché sur le dossier Ruslan Malinovksyi.

Malinovskyi enfin à l’OM

Même si l’Atalanta Bergame ne comptait plus sur lui pour cet exercice, le club italien était trop exigeant et l’OM a préféré passer son tour… jusqu’à cet hiver. Six mois après, le prix de Malinovskyi a baissé et Pablo Longoria n’a pas raté le coche avec l’international ukrainien.

Image inquiétante, l’OM retient son souffle https://t.co/BHKMMWWQQm pic.twitter.com/jeQRJTmSvF — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

«Il a une frappe de balle extraordinaire»