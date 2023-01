Mercato : L'OM reçoit un incroyable coup de pression

Arthur Montagne

Malgré une bonne première partie de saison, l'OM doit absolument se renforcer selon Jonatan MacHardy. Le consultant est persuadé que si Pablo Longoria ne boucle pas au moins trois transferts, notamment dans le secteur offensif, le club phocéen court à la catastrophe dans la course au podium en Ligue 1. Les Marseillais sont prévenus.

Très actif l'été dernier, l'OM a laissé filer deux joueurs cet hiver avec les départs de Luis Suarez et Gerson, sans oublier la grave blessure d'Amine Harit, qui ne rejouera plus de la saison. Par conséquent, Pablo Longoria doit s'activer durant le mercato comme l'assure Jonatan MacHardy.

«S'il n'y a pas des renforts devant, Marseille n'aura rien cette saison»

« On est enthousiaste quand on voit les deux premiers matchs de Marseille. Il y a du gaz et l'équipe fait plaisir à voir. Mais quand on voit la structure de l'OM, il y a de quoi être inquiet. L'effectif est beaucoup trop court. Les victoires sont un feu de paille. S'il n'y a pas des renforts devant, je pense que Marseille n'aura rien cette saison », lance le consultant RMC au micro de l' After Foot .

«Sans trois nouveaux joueurs offensifs, l'OM ne sera pas sur le podium»