L’OM a un secret, des transferts surprises sont attendus

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal a débuté et l'OM est déjà très actif. Les départs de Gerson, Isaak Touré et Luis Suarez ont été réglés et c'est dans le sens des arrivées que le club phocéen souhaite accélérer désormais. Pour remplacer Amine Harit, gravement blessé au genou, l'OM préparerait des grosses surprises.

Fort de son succès à Montpellier, l'OM est revenu dans la course à la deuxième place. Les Olympiens restent sur une série de quatre victoires consécutives et ils ont consolidé leur troisième place. Mais pour se qualifier en Ligue des champions, l'OM devra se renforcer cet hiver. Alors, Pablo Longoria souhaite offrir des nouvelles recrues à Igor Tudor durant le mercato, notamment pour remplacer Amine Harit. Le club phocéen réserverait d'énormes surprises.

L'OM sur Malinovskyi

Comme indiqué par L'Equipe dans son édition de samedi, Pablo Longoria ne jure que par Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif de l'Atalanta Bergame est la priorité absolue du président olympien mais uniquement pour la presse d'après son bras droit Javier Ribalta.

«Les noms sur lesquels on travaille n’ont jamais été cités»