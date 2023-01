Transferts : Papin refroidi par l’OM sur le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis une semaine, les spéculations vont bon train au sujet de l’OM. Jean-Pierre Papin, nouveau conseiller du président Pablo Longoria, lui aurait notamment suggéré de recruter un avant-centre, mais il ne semble pas vraiment écouté.

Ça bouge déjà à l’OM en ce début de mercato hivernal ! Luis Suarez et Gerson ont déjà acté leurs départs, respectivement en prêt du côté d’Almeria et sous la forme d’un transfert sec à Flamengo, ce qui devrait donc inciter Pablo Longoria à attirer du sang neuf. En effet, l’OM pointe actuellement à la troisième place de Ligue 1 et s’efforcera donc de rester compétitif pour accrocher la Ligue des Champions en fin de saison.

Gerson, qui vient de quitter l'OM, avait un petit message à faire passer à Igor Tudor 👇 pic.twitter.com/b7EYIiRzPH — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Papin suggère l’arrivée d’un buteur

Jean-Pierre Papin, qui a été nommé début décembre conseiller du président Pablo Longoria à l’OM, a donc un rôle à jouer sur le recrutement : « Il a une façon intelligente d'identifier les détails autour d'un club. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils », expliquait Longoria peu de temps après la nomination de Papin. Comme l’a récemment annoncé La Provence , l’ancien international français aurait donc fait savoir en privé que le club phocéen avait besoin d’un numéro 9 dans ses rangs, mais pas sûr qu’il soit écouté…

L’OM vise un autre poste