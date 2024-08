Mercato : L’OM rate un joueur de «haut niveau», il jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM a tenté de recruter Youssoufa Moukoko, mais son arrivée a finalement capoté. Finalement, le jeune attaquant du Borussia Dortmund s’est engagé avec l’OGC Nice où il est prêté une saison avec une option d’achat. Et du côté des Aiglons, on se réjouit sérieusement de cette signature, à l’image de Florian Maurice, très heureux d’avoir raflé la mise.

En quête de renforts offensifs durant tout l'été, l'OM a multiplié les pistes, à commencer par celle menant à Youssoufa Moukoko, qui semblait même très proche de signe à Marseille. Un deal qui a finalement capoté et qui a profité à l'OGC Nice qui a obtenu le prêt avec option d'achat du Borussia Dortmund. Florian Maurice s'est d'ailleurs enflammé pour cette signature.

Moukoko signe finalement à Nice

« C’est un joueur pétri de qualités, bon dans la profondeur et doué face au but. Malgré son jeune âge (19 ans), il est déjà international allemand et possède un vrai vécu au haut niveau. Il va nous offrir un profil différent devant », assure le directeur sportif de l’OGC Nice dans le communiqué du club.

«Youssoufa était un attaquant très convoité et nous sommes ravis de le voir nous rejoindre»

Un avis partagé par le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère : « Youssoufa était un attaquant très convoité et nous sommes ravis de le voir nous rejoindre. Le mercato est fait d’opportunités, celle-ci était belle et nous l’avons saisie. Nous lui souhaitons la bienvenue. »