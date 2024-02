Mercato : L’OM provoque «un cirque», il s’emporte

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur le départ durant le mercato hivernal, Jonathan Clauss n’entrait pas dans les plans de l’OM qui a souhaité se débarrasser de son latéral droit alors qu’il faisait pourtant figure de titulaire indiscutable. Et Daniel Riolo dézingue la direction de l’OM ainsi que Gennaro Gattuso pour cette gestion du cas Clauss en janvier.

La rupture est-elle actée entre Jonathan Clauss et l’OM ? Dans les derniers jours du mercato de janvier, la direction du club phocéen aurait tenté de se séparer de l’international français et de la placer dans un club étranger, notamment au Bayern Munich. En vain, et Clauss est donc finalement resté à l’OM avec un nouveau statut de remplaçant de luxe. Dimanche soir, lors du choc face à l’OL (défaite 0-1), il a d’ailleurs démarré sur le banc au profit de Bamo Meité.

« Le cirque... »

Une gestion qui n’a pas manqué de provoquer le coup de gueule de Daniel Riolo sur RMC Sport : « Honnêtement, le cirque autour de Jonathan Clauss et quand on voit ce qu’il apporte quand il est rentré, ça c’est de la gestion. C’est la politique sportive, c’est absolument grotesque ce qu’ils ont fait avec Clauss, je l’avais dit toute la semaine, c’était n’importe quoi », lâche l’éditorialiste qui tacle donc l’OM pour sa gestion du cas Jonathan Clauss après le mercato.

« L’OM se tire une balle dans le pied »