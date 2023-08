Mercato : L’OM prépare un deal surprise, c’est confirmé

Jean de Teyssière

Après avoir présenté la septième recrue de son été, Joaquin Correa, l'OM n'a pas encore terminé et pourrait enregistrer encore deux recrues. Michael Murillo pourrait rapidement porter la tunique ciel et blanc tandis que le défenseur central évoluant au FC Lorient, Bamo Meïté pourrait lui aussi devenir un joueur de l'OM, si les clubs marseillais et lorientais arrivent à s'entendre concernant un échange avec Isaak Touré.

L'Olympique de Marseille a encore été très actif sur le mercato estival. Sept joueurs sont arrivés à l'OM et Pablo Longoria n'a pas encore dit son dernier mot. Deux autres joueurs pourraient également rejoindre les rangs marseillais et si pour l'un, cela semble en bonne voie, pour le second, cela semble moins avancé même si des indices peuvent laisser penser que ce mouvement va se faire.

Meïté, bientôt Marseillais ?

La rumeur est sortie ces derniers jours et le jeune défenseur central du FC Lorient (21 ans), Bamo Meïté serait sur les tablettes de l'OM en cette fin de mercato. Le défenseur ivoirien pourrait arriver à l'OM dans le cadre d'un échange avec Isaak Touré, comme le confirme RMC Sport .

L'entraîneur de Lorient confirme pour Meïté

Face à l'écrasante victoire du FC Lorient face au LOSC dimanche soir (4-1), l'entraîneur des Merlus, Régis Le Bris a décidé de laisser Bamo Meïté sur le banc. L'entraîneur français a ensuite confirmé après la rencontre que des discussions étaient en cours avec son joueur.