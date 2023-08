La nouvelle recrue de l'OM fait déjà une boulette !

Jean de Teyssière

Ce lundi, Joaquin Correa a été présenté par le président de l'OM, Pablo Longoria. Le dirigeant olympien s'est montré heureux de la venue de la septième recrue marseillaise de l'été. L'ancien joueur de l'Inter Milan et désormais attaquant de l'OM s'est montré lui aussi heureux de signer dans son nouveau club. Mais au passage, il a réalisé une belle boulette lors de sa présentation, en évoquant la nationalité de son illustre prédécesseur, Enzo Francescoli, à qui il a donné la nationalité argentine alors qu'il est...Uruguayen.

L'OM a bouclé sa septième arrivée de la saison avec l'attaquant argentin venant de l'Inter Milan, Joaquin Correa. Pablo Longoria et le joueur étaient présents ce lundi après-midi en conférence de presse pour présenter l'Argentin, qui a fait une belle bourde au moment de prendre la parole.

« C'est un joueur complet, polyvalent, au profil très recherché »

Lors de la présentation de Joaquin Correa, Pablo Longoria, le président a parlé de lui en termes élogieux : « C'est un plaisir de t'avoir ici. C'est important pour nous car c'est une opération bouclée avant la première journée du championnat d'Italie. C'est un profil qu'on recherchait, un joueur polyvalent. Il a commencé sa carrière à gauche, comme deuxième attaquant puis comme premier attaquant. C'est un joueur de bonne qualité technique, physique, bon en attaque et contre-attaque. C'est un joueur complet, polyvalent, au profil très recherché. »

« En Argentine on a beaucoup de joueurs qui ont joué en France, comme Enzo Francescoli à l'OM »