Mercato : L’OM le vire, la terrible désillusion !

Joueur de l’OM ente 2005 et 2011, Taye Taiwo a ensuite poursuivi sa carrière du côté du Milan AC. Mais voilà que ce n’était clairement pas ce qu’avait prévu l’ancien latéral olympien. En effet, à l’époque, le Nigérian se voyait bien poursuivre à Marseille et pourquoi pas y finir sa carrière. C’était sans compter sur l’OM, qui n’a pas hésité à inciter Taiwo à prendre la porte.

Champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions, avec l’OM, Taye Taiwo a connu de très belles années. Ayant porté le maillot olympien entre 2005 et 2011, le Nigérian aurait d’ailleurs aimé que ça dure plus longtemps que cela. Finalement, pour Taiwo, la désillusion a été énorme et c’est ainsi qu’il a dû continuer sa carrière loin de l’OM.

« Je suis chez moi » Invité de Colinterview, l’ancien joueur de l’OM est revenu sur les conditions de son départ pour le Milan AC en 2011. Taye Taiwo a ainsi raconté : « J’ai envie de partir de l’OM ? Non, j’ai envie de rester car je suis chez moi. C’est comme Niang, il voulait rester à Marseille ».