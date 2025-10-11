Mercato : L'OM l'appelle, la proposition impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2012, Florian Raspentino débarque à l'OM. Au sortir d'une belle saison avec le FC Nantes, le milieu offensif dit oui à la proposition olympienne, alors que d'autres options étaient possibles à l'instar de l'ASSE. Toutefois, pour Raspentino, natif de Marignane, il était tout simplement impossible de refuser l'OM.

Florian Raspentino n'a clairement pas laissé une trace indélébile à l'OM et pourtant, ce passage au sein du club phocéen restera gravé dans la mémoire de celui qui a été recruté en 2012 en provenance du FC Nantes. Courtisé par différentes formations de Ligue 1, dont Brest ou l'ASSE, Raspentino décide finalement de rejoindre l'OM, ne pouvant pas dire non à une telle occasion alors qu'un contrat de 4 ans lui avait été proposé par José Anigo.

« Moi, je suis Marseillais » Passé du FC Nantes à l'OM, Florian Raspentino s'est confié sur ce transfert vers son club de coeur. Invité de l'émission 100% Foot, Farid & Co, il a alors fait savoir : « L’OM, ça a été une étape importante. Même si, c’est vrai, je n’ai pas énormément joué. À l’époque, je restais sur une saison pleine avec Nantes, en Ligue 2, où j’avais pu montrer des choses intéressantes. Du coup, plusieurs clubs de Ligue 1 s’étaient renseignés : Brest, notamment, où Landry Chauvin, mon coach à Nantes voulait absolument m’emmener. Nice et Saint-Étienne avaient aussi pris des informations. Mais moi, je suis Marseillais, originaire de Vitrolles. J’avais été abonné au Vélodrome pendant 5/6 ans ».