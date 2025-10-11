Mercato : L’OM lâche 23M€, il est bluffé !

Arrivé dans les dernières heures du mercato à Marseille, Nayef Aguerd est l'une des grandes satisfactions côté marseillais en ce moment. Le Marocain de 29 ans présente des qualités évidentes qui sont très utiles pour Roberto De Zerbi et ses débuts sont remarqués. Florent Germain confirme un haut potentiel.
Cité parmi les cibles potentielles de l'OM durant le mercato estival, Nayef Aguerd a fini par débarquer à Marseille juste avant la limite. Le défenseur central a fait des débuts remarqués en étant titularisé pour sa première face à Lorient, y inscrivant même un but. Son adaptation très rapide impressionne le journaliste Florent Germain et l'OM semble avoir eu raison de dépenser 23M€ pour lui.
Aguerd déjà important à l'OM
Titulaire de toutes les rencontres de l'OM depuis son arrivée, Nayef Aguerd semble avoir le profil parfait pour répondre aux attentes de Roberto De Zerbi. L'entraîneur ne peut déjà plus se passer de lui. « Il a vraiment transformé, je trouve, le visage de cette défense de l'OM. (…) Moi, ce qui me bluffe, c'est l'adaptation express. A peine arrivé, titulaire contre Lorient. (…) Ce qui est assez frappant, c'est ce qui ce qu'il dégage. Il apporte de la sérénité, de l'expérience évidemment, mais aussi un sens du placement qui, vu de notre 7e étage du Vélodrome, parfois sur certains matchs est assez bluffant » débute Florent Germain dans le podcast de RMC After Marseille.
L'OM a réglé ses problèmes grâce à Aguerd ?
Malgré une bonne saison l'an dernier, l'OM péchait parfois dans le secteur défensif. L'arrivée de Nayef Aguerd apporte certainement plus de solidité à ce niveau-là. L'expérimenté Marocain est très actif sur le terrain. « Il anticipe de manière assez extraordinaire le jeu adverse, donc il tue dans l'œuf certaines offensives de de l'équipe en face. C'était assez criant sur certaines rencontres, et il permet à Roberto de Zerbi en plus de jouer à 4, de jouer à 5. Tu le mets dans n'importe quel des deux systèmes, il s'adapte. Donc pour moi, ça a été vraiment assez bluffant de le voir transformer un secteur qui était très défaillant la saison dernière » poursuit Florent Germain.