Mercato : L’OM lâche 23M€, il est bluffé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé dans les dernières heures du mercato à Marseille, Nayef Aguerd est l'une des grandes satisfactions côté marseillais en ce moment. Le Marocain de 29 ans présente des qualités évidentes qui sont très utiles pour Roberto De Zerbi et ses débuts sont remarqués. Florent Germain confirme un haut potentiel.

Cité parmi les cibles potentielles de l'OM durant le mercato estival, Nayef Aguerd a fini par débarquer à Marseille juste avant la limite. Le défenseur central a fait des débuts remarqués en étant titularisé pour sa première face à Lorient, y inscrivant même un but. Son adaptation très rapide impressionne le journaliste Florent Germain et l'OM semble avoir eu raison de dépenser 23M€ pour lui.

Aguerd déjà important à l'OM Titulaire de toutes les rencontres de l'OM depuis son arrivée, Nayef Aguerd semble avoir le profil parfait pour répondre aux attentes de Roberto De Zerbi. L'entraîneur ne peut déjà plus se passer de lui. « Il a vraiment transformé, je trouve, le visage de cette défense de l'OM. (…) Moi, ce qui me bluffe, c'est l'adaptation express. A peine arrivé, titulaire contre Lorient. (…) Ce qui est assez frappant, c'est ce qui ce qu'il dégage. Il apporte de la sérénité, de l'expérience évidemment, mais aussi un sens du placement qui, vu de notre 7e étage du Vélodrome, parfois sur certains matchs est assez bluffant » débute Florent Germain dans le podcast de RMC After Marseille.