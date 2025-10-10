Transfert historique : L’OM a réglé le cas Greenwood ?

Axel Cornic

La saison dernière, les succès de l’Olympique de Marseille étaient souvent liés à la forme de Mason Greenwood, ce qui a créé quelques problèmes pour Roberto De Zerbi. Mais ces soucis semblent avoir été arrangés lors du dernier mercato estival, puisque l’ancien prodige de Manchester United n’est plus seul en attaque.

Souvent critiqué, Mason Greenwood a tout de même réalisé une première saison plus qu’aboutie à Marseille. Toutefois, l’ailier n’a jamais su garder une constance dans ses prestations à l’OM et Roberto De Zerbi, n’a jamais hésité à le placer sur le banc, dans l’espoir de le piquer.

« Tu attends forcément quelque chose de Paixão » L’arrivée d’Igor Paixão lors du dernier mercato pourrait toutefois alléger la pression autour de Greenwood, comme l’a souligné Florent Germain. « Plus gros transfert de l'histoire de l'OM, tu attends forcément quelque chose de ce joueur » a expliqué le correspondant à Marseille de RMC.