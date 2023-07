Mercato : L’OM frappe un énorme coup, un fiasco a été évité

Jean de Teyssière

L'OM est très actif sur ce mercato estival. Après les arrivées de Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia, c'est au tour de Iliman Ndiaye de bientôt faire son arrivée à l'OM. L'international sénégalais devrait s'engager très prochainement avec le club phocéen. Ce feuilleton aura duré plusieurs semaines et l'OM peut souffler car il n'est pas passé loin de la catastrophe...

L'OM n'attend plus que Iliman Ndiaye passe sa visite médicale avec succès pour officialiser la venue de l'enfant du pays. Tout jeune, alors qu'il avait 11 ans, il avait porté les couleurs olympiennes le temps d'une saison, avant de filer en Angleterre où il a débuté sa carrière. À désormais 23 ans, l'international sénégalais devrait porter le maillot de l'OM, mais ce ne fut pas de tout repos pour les dirigeants olympiens.

« Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM »

En avril dernier, le jeune Iliman Ndiaye faisait une déclaration d'amour à l'OM, avec une phrase assez prémonitoire dans une interview accordée à So Foot : « Ouais, bien sûr. Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour ! »

L'OM évite le pire