Mercato : L'OM dégaine une offre pour un attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très actif sur le mercato, l'OM n'en a pas fini avec son mercato. Le cas Edon Zhegrova sera notamment à suivre d'autant plus que le club phocéen a clairement accéléré dans ce dossier. Les Marseillais auraient effectivement dégainé une offre pour convaincre l'ailier du LOSC en lui proposant un contrat de quatre ans.

Présent en conférence de presse ce jeudi en marge de la première journée de Ligue 1 contre Rennes, Roberto De Zerbi a confirmé que son effectif allait encore bouger : « Le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties. Mais à l’heure actuelle, je suis très content de mon équipe ». Par conséquent, malgré les arrivées de CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah et Igor Paixao, le club phocéen pourrait encore bouger, notamment dans le secteur offensif.

L'OM dégaine une offre pour Zhegrova En effet, la piste menant à Edon Zhegrova semble toujours active en coulisses, au point qu'une prolongation d'un an au LOSC suivi d'un prêt avec option d'achat obligatoire est évoquée. Cela permettrait à l'OM de décaler le paiement de l'indemnité de transfert d'une saison et alors que les Lillois viennent de récupérer deux gros chèques grâce aux ventes de Lucas Chevalier au PSG et de Bafodé Diakité à Bournemouth, l'option serait étudiée. En attendant, l'OM serait passé à l'action auprès du joueur. Selon les informations de Foot Mercato, le club marseillais a proposé un contrat de quatre ans à Edon Zhegrova.