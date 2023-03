Mercato : L’OM attire une sensation du Qatar, le vestiaire est en extase

Hugo Chirossel

Après une très bonne Coupe du monde avec le Maroc au Qatar, Azzedine Ounahi a quitté Angers pour rejoindre l’OM lors du mercato hivernal, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2027. Une arrivée dont se réjouit Jordan Veretout, qui estime que l’international marocain est un vrai plus pour le groupe d’Igor Tudor.

Étincelant lors de la dernière Coupe du monde, Azzedine Ounahi a retrouvé la sélection marocaine à l’occasion de cette trêve internationale. Les Lions de l’Atlas se sont d’ailleurs offert une victoire de prestige samedi soir, en s’imposant face au Brésil (2-1).

Ounahi touché au pied avec le Maroc

Sorti avant la fin de la rencontre, Walid Regragui a indiqué qu’Azzedine Ounahi avait été contraint de céder sa place à cause d’une blessure. Selon RMC , le milieu de terrain âgé de 22 ans serait touché à un orteil. Cela pourrait être un coup dur pour l’OM, qui aura besoin de tout le monde pour conserver sa deuxième place au classement.

Veretout encense Ounahi