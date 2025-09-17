Mercato : L’OM annonce trois transferts historiques ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très satisfait des nouveaux renforts attirés cet été à l'OM, Medhi Benatia met notamment l'accent sur les recrues en défense centrale. Et selon le directeur sportif marseillais, il pourrait d'ailleurs s'agir de la meilleure ligne défensive jamais vue à l'OM.

Facundo Medina, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd... L'OM a multiplié les nouvelles recrues au poste de défenseur central cet été afin d'être le plus compétitif possible en Ligue des Champions, notamment. Interrogé dans les colonnes du Monde, Medhi Benatia se confie sans détour sur ces nouvelles arrivées dans l'arrière-garde, et le directeur sportif de l'OM estime même que ces recrues pourraient être historiques.

Benatia s'enflamme pour la défense « Aujourd’hui, on a fait venir [Facundo] Medina, un joueur incroyable en matière de leadership, ainsi que Nayef Aguerd, défenseur central international marocain, et, cerise sur le gâteau, Benjamin Pavard, un champion du monde qui a tout gagné, et qui, contre Lorient, sort une prestation de haut niveau après seulement deux entraînements avec nous », confie Benatia.