Mercato : L’OM annonce du très lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la défaite concédée par l'OM sur la pelouse du RC Lens samedi soir en championnat, Medhi Benatia reste particulièrement pour la suite de la saison. Le directeur sportif de l'OM, très satisfait de tout le travail abattu durant le mercato estival, annonce du lourd pour les prochains mois.

L'OM a vécu un mercato estival très agité avec énormément de nouvelles recrues à intégrer, et le début de saison s'avère d'ailleurs assez prometteur puisque l'équipe de Roberto De Zerbi dispute le haut de tableau en championnat. Et même si l'OM a laissé filer la place de leader en s'inclinant sur la pelouse du RC Lens samedi soir (2-1), Medhi Benatia se veut rassurant pour la suite grâce à l'équipe composée cet été au cours du mercato.

« De vraies valeurs ajoutées à l’effectif » « Je pense que c’est un groupe où il y a déjà plus de qualité. On l’a dit depuis le départ, on a essayé de se renforcer. Quand tu as des Ben Pavard, des Paixao, des Nayef Aguerd… on a tous compris depuis leur arrivée que ce sont de vraies valeurs ajoutées à l’effectif », a confié le directeur sportif de l'OM en zone mixte après la rencontre.