Mercato : L'OM a tranché pour ce deal à 20M€

Baptiste Berkowicz

Issa Kaboré, latéral de l’OM, ne devrait pas poursuivre l’aventure olympienne. Prêté jusqu’à la fin de la saison par Manchester City, l’option d’achat du Burkinabé est fixée à 20M€. Une somme jugée trop élevée pour les Marseillais.

En concurrence avec Jonathan Clauss au poste de latéral droit, Issa Kaboré a réussi à gratter du temps de jeu cette saison. Le joueur de 21 ans peine à se stabiliser dans un club et enchaîne les différents prêts entre la Belgique et la France. D'ailleurs, selon les révélations de La Minute OM , l'OM aurait d'ores et déjà décidé de ne pas lever son option d'achat, fixée à 20M€ par Manchester City.

🔴 Information @LaMinuteOM_ Issa Kaboré 🇧🇫 repartira à Man City à l’issue de la saison. L’OA de 20 M€ ne sera pas levée. La possibilité de le voir revenir à un prix inférieur reste possible. Les dirigeants verront après la saison. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/9FUDsFLohW — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) May 3, 2023

City trop gourmand

Alors qu’il lui restera deux ans de contrat avec Manchester City à la fin de la saison, Issa Kaboré voit ses perspectives bouchées dans l’équipe de Pep Guardiola. Une nouvelle aventure semble inévitable, via un prêt ou un transfert, pour le Burkinabé. L’OM étudie la possibilité mais à un prix inférieur aux 20M€ demandés par le club mancunien.

Le joueur plaît à l'OM

Durant cette saison, Issa Kaboré a montré, malgré son irrégularité, de belles capacités notamment offensives à travers sa vitesse. L’Olympique de Marseille ne serait pas contre acquérir les services du Burkinabé. Sa polyvalence permet à son coach, Igor Tudor, de le faire jouer à droite comme à gauche. Néanmoins, il faudra que Manchester City revoit à la baisse ses exigences pour voir Issa Kaboré sous le maillot de l’OM la saison prochaine.