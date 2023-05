C’est confirmé, énorme danger pour le boss de l’OM

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier dans le scepticisme total, Igor Tudor a su transformer les sifflets en applaudissements et son Olympique de Marseille se retrouve deuxième de Ligue 1 en cette fin de saison, avec une incroyable chance de souffler le titre sous le nez du PSG. Mais le Croate pourrait déjà claquer la porte, puisqu’à l’étranger on parle de lui sur le banc d’un des plus illustres clubs européens.

Le départ catastrophe de Jorge Sampaoli a poussé Pablo Longoria a relancer un nouveau projet avec Igor Tudor. Un choix à priori payant pour l’OM, mais qui pourrait se terminer par u nouveau départ dès la fin de cette saison.

Entre l’OM et le PSG, Zidane a tranché https://t.co/JvKUFzctVg pic.twitter.com/ZprfM4CKVX — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

L’OM pourrait perdre Igor Tudor

Cela fait en effet plusieurs semaines que la presse italienne parle d’un intérêt prononcé de la Juventus pour Igor Tudor, qui a été joueur du club par le passé avant de devenir adjoint d’Andrea Pirlo, lors de la saison 2020-2021. Actuellement en place, Massimiliano Allegri est en effet extrêmement critiqué du côté de Turin.

La Juventus pense à son retour