Mercato : L’OM a réalisé son «rêve» !

Une saison et puis s’en va. Voilà le résumé que l’on peut faire du passage d’Iliman Ndiaye à l’OM. L’ailier sénégalais a retrouvé l’Angleterre ces dernières heures avec son transfert à Everton pour 20M€. Néanmoins, il n’oubliera pas l’Olympique de Marseille qui lui a permis de vibrer le temps d’une saison.

En partie formé à l’OM pendant son parcours junior, le temps de la saison 2011-2012, Iliman Ndiaye a eu l’opportunité de jouer pour le club qui l’a toujours fait rêvé plus d’une décennie plus tard. L’été dernier, l’ailier sénégalais quittait l’Angleterre et Sheffield United pour retrouver l’OM.

«J’ai saisi la chance de réaliser mon rêve»

Un mouvement sur le mercato qui a ravi Iliman Ndiaye comme ce dernier l’a confié sur son compte Instagram ce mercredi après l’annonce de son transfert à Everton pour 20M€ environ. « Il y a un an, lorsqu’on m’a donné l’opportunité de jouer pour l’OM j’ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après ».

«J’aurais vraiment aimé que l’histoire se passe autrement»

Au fil de sa courte, mais intense aventure à l’OM, Iliman Ndiaye a dû surmonter plusieurs obstacles. Cependant, le Sénégalais assure aux supporters du club phocéen avoir toujours donné son maximum. « J’ai toujours tenté de donner le meilleur de moi-même sur le terrain malgré les difficultés et j’étais le premier déçu de ne pas réussir à répondre aux attentes. J’aurais vraiment aimé que l’histoire se passe autrement, mais j’ai beaucoup appris durant cette année ».

Ndiaye remercie «l’ensemble des personnes au club pour leur bienveillance»

« C’est déjà le moment pour moi de rentrer en Angleterre et de retrouver mes repères de vie mais je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu cette saison : mes coéquipiers qui ne m’ont jamais lâché, les différents staffs, la Direction et l’ensemble des personnes au club pour leur bienveillance ». a poursuivi Iliman Ndiaye sur son compte Instagram avant de conclure avec des remerciements pour le peuple marseillais bouillant.

«Le supporter que je suis depuis toujours continuera à vibrer devant chaque match. Allez l’OM»