Mercato : L’OM a menti, la vérité éclate dans la presse !

Dauphin du PSG la saison passée après avoir déjà accueilli 12 recrues à l’été 2024, l’OM a remis ça à l’intersaison bien que son président Pablo Longoria affirmait avant le coup d’envoi du mercato que la donne serait bien différente. Un mensonge ? Pour L’Équipe, une source de l’Olympique de Marseille est passée aux aveux.

« La qualification en Ligue des champions signifie-t-elle d'aller à Monte-Carlo jouer le jackpot ? Non. On va continuer de faire les choses de manière ambitieuse, mais avec la tête. Cela ne veut pas dire qu'on va avoir des joueurs à 5 M€ nets de contrat et des transferts à 40 M€ ». A l’aube du mercato et un an après les douze recrues enregistrées par l’OM afin de lancer le projet sportif de trois saisons porté par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria affirmait aux médias que la direction de l’Olympique de Marseille n’utiliserait le marché des transferts de cette session estivale de 2025 uniquement dans l’optique d’opérer quelques ajustements.

«La seule fois où on a joué trois matches en une semaine, on a eu trois ou quatre blessés» Finalement, quand on fait les comptes, le président de l’OM, accompagné du directeur du football Medhi Benatia, ont fait tout aussi bien que l’été dernier. Lors du deadline day lundi, quatre renforts ont été enregistrés en les personnes d’Arthur Vermeeren, d’Emerson Palmieri, de Matt O’Riley ainsi que de Benjamin Pavard. Pourquoi ce revirement de situation ? Un constat clair a été dressé par un salarié de l’Olympique de Marseille contacté par L’Équipe. « On a joué 34 matches la saison dernière et la seule fois où on a joué trois matches en une semaine, on a eu trois ou quatre blessés. Il fallait renforcer le groupe aussi numériquement. On passe à une saison où l'équipe va disputer environ 50 matches ».